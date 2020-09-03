РИАМО - 3 сен. За прошедшие сутки в Московской области от коронавирусной инфекции вылечились 211 пациентов, за весь период пандемии в регионе выздоровели более 52 тысяч человек, сообщает областной оперативный штаб по коронавирусу.

«В Московской области еще 211 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 52 051 заболевшего», — отмечается в материале.

Жители Подмосковья могут пройти исследование на Covid-19 более чем в 260 медицинских учреждениях.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.