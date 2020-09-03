РИАМО - 3 сен. На предстоящих выходных в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит до плюс 25 градусов, сообщил РИАМО в четверг дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В ночь на субботу по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт. <...> Возможны слабые дожди. Днем регион окажется в тыловой части уходящего циклона. <...> Прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков», – сказал собеседник агентства.

По его словам, ночью температура воздуха в столице составит плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17. Днем в Москве ожидается плюс 21-23 градуса, в Подмосковье – плюс 19-24 градуса.

Синоптик добавил, что в воскресенье регион будет находиться в зоне небольшого промежуточного антициклона. Будет облачная с прояснениями погода без осадков.

В ночь на воскресенье в Москве прогнозируется плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов. Днем в столице ожидается плюс 22-24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла.

«Пока сохраняется достаточно комфортная погода с температурой примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы. Каких-то изменений в погоде следует ждать лишь с началом новой недели», – резюмировал собеседник агентства.