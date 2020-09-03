Осень — пора простуд: редким счастливчикам удается с сентября по ноябрь не подцепить грипп или ОРВИ, пусть и в легкой форме. Впрочем, в этом году по-прежнему сохраняется риск столкнуться с куда более опасным заболеванием — коронавирусом. Можно ли заразиться двумя вирусами одновременно? Как отличить грипп от коронавируса, если вы догадываетесь, что больны? Можно ли прививаться от обоих заболеваний сразу? Об этом и многом другом инфекционисты и вирусологи рассказали РИАМО.

«У пациента могло быть два или три вируса»

О том, что встреча гриппа и коронавируса осенью 2020 года неизбежна, эксперты начали говорить еще несколько месяцев назад. Причем степень опасности двух вирусов отличается в разы. Как говорит в беседе с РИАМО врач-инфекционист Анна Свентицкая, если от сезонного гриппа смертность среди всех заболевших не превышает одного процента, то коронавирус куда опаснее: смертность в его случае составляет около 3,4%.

Но главная проблема в том, что оба вируса — респираторные инфекции — могут накладываться друг на друга (так называемая «микст-инфекция»). При этом грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие. Но раз так — выходит, вся дыхательная система человека может оказаться под ударом?

По мнению врача-инфекциониста Анастасии Коклюшкиной, на данный момент слишком мало исследований и проверенных статей с доказательной базой, чтобы говорить о том, чем обернется встреча двух вирусов. Но врачам, как считает эксперт, осенью 2020 года стоит уделить особое внимание дифференциальной диагностике, чтобы точно выяснять, чем именно болеет конкретный пациент и как его лечить в дальнейшем.

Другого мнения придерживается врач-инфекционист Дмитрий Морозов: по его словам, грипп и Covid-19 уже встречались вместе с апреля по август — ведь на фоне пандемии коронавируса другие вирусы никуда не исчезли.

«Заразиться одновременно и коронавирусом, и гриппом человек гипотетически может. Я в своей практике вел пациентов, у которых выделялось два или даже три вируса одновременно. Просто их клиническая картина наслаивалась друг на друга, и все», — говорит собеседник РИАМО.

По словам Морозова, совсем не обязательно, что в случае одновременного заболевания двумя вирусами состояние пациента будет более тяжелым, чем при одном вирусе. Все зависит от патогенности конкретного вируса и состояния организма человека.

Между тем существует теория, что заболевание гриппом не только не навредит человеку на фоне пандемии Covid-19, но даже поможет ему защититься от опасного заболевания. Причем у ее сторонников есть интересные аргументы.

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«Грипп проиграл противостояние с Covid-19»

О так называемом явлении интерференции в научном мире говорят и спорят уже давно. Противники этого явления считают, что оно не доказано и, по сути, является мифом. Сторонники, напротив, уверены, что интерференция — защитная реакция организма на вирусы — существует и работает весьма эффективно.

Суть этого явления в том, что человек, который болел или болеет одной инфекцией, потом не заражается другой. Этому способствуют особые вещества, выделяемые клеткой — интерфероны: именно они препятствуют ее повторному заражению.

Авторы этого открытия в свое время получили за него Нобелевскую премию, отмечает вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина. По ее словам, если один вирус вызвал выработку интерферонов в клетках, эти вещества помешают подселиться в них другому вирусу.

«Вообще, вирусы — это четкие конкуренты по отношению друг к другу. Именно поэтому при вспышке Covid-19 в этом году мы особо гриппа и не видели. Он как бы проиграл это противостояние», — говорит специалист.

По мнению Деминой, человек, который переболел вирусной инфекцией, примерно месяц будет защищен каскадом интерферонов, которые могут помешать ему заразиться другой инфекцией — или той же самой.

Именно на этом, отмечает эксперт, держатся врачи-инфекционисты, работающие на вспышках всевозможных вирусов: они поначалу переносят заболевание — обычно в легкой форме, — а потом их защищают интерфероны.

Между тем, как утверждает Демина, вакцина от гриппа интерфероны не заменит — она лишь даст антитела непосредственно к гриппу, которые не будут перекрестно защищать еще и от коронавируса. Это вирусы из абсолютно разных семейств. В то же время вакцинироваться одновременно и против гриппа, и против Covid-19 можно — так у человека будут антитела сразу от двух заболеваний.

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«Доктор, мне очень плохо»

Пока эксперты спорят, что будет, когда грипп встретится с коронавирусом, шанс переболеть хотя бы одним из этих заболеваний остается достаточно высоким. Мы попросили специалистов рассказать, есть ли способы понять, какой именно вирус у человека, если он чувствует недомогание. Впрочем, тут нужно сделать важную оговорку.

«Covid-19 — острая инфекция, которая имеет склонность осложняться тяжелой пневмонией. Поэтому я бы рекомендовала при первых признаках любой простуды обращаться к врачу. Только он может поставить точный диагноз и не упустить время», — говорит Анастасия Коклюшкина.

Долгое время считалось, что одним из признаков коронавируса являются потеря вкуса и обоняния — однако, как отмечает Дмитрий Морозов, со временем врачи выяснили, что это отнюдь не обязательные симптомы. Кроме того, такие же симптомы отмечали некоторые больные и при ОРВИ задолго до появления Covid-19.

Впрочем, определенные отличия у гриппа и коронавируса все же есть. По словам Анны Деминой, у первого — яркая картина: температура под 38–39 градусов, интоксикация, ломота в теле и в мышцах. И если при гриппе вирусная пневмония случается только как сильное осложнение, у коронавируса она — явление вполне обычное, причем при отсутствии других симптомов.

«Если у вас температура в районе 38–39 градусов, боль во всем теле, вы не можете встать и чувствуете интоксикацию — скорее всего, это грипп. Если же вы продолжаете работать, но изредка начинаете кашлять, температура 37–37,5, а когда вы поднимаетесь по лестнице, чувствуете одышку — это может быть коронавирус», — говорит собеседница РИАМО.

Кроме того, как отмечает Демина, у гриппа инкубационный период — 3–4 дня. И если вы знаете, что три дня назад контактировали с коллегой, который на вас кашлял, то, скорее всего, заразились гриппом. Но если вам кажется, что вы в последнее время ни с кем заразным не контактировали, то, возможно, подхватили коронавирус.

«Грипп пациенты описывают словами: «Доктор, мне очень плохо, у меня такое разбитое состояние...», а коронавирус как «чувство нехватки воздуха». Затрудненное дыхание появляется на 5–7 сутки болезни, при этом насморка при Covid-19, скорее всего, не будет», — заключает Анна Свентицкая.

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