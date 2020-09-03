РИАМО - 3 сен. Набережная озера Сенеж стала одним из самых популярных маршрутов для велосипедных прогулок в подмосковном Солнечногорске, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«В число самых популярных маршрутов для велопрогулок входит территория живописной набережной озера Сенеж и городской парк», - сказал собеседник агентства.

Точка велопроката на набережной находится рядом с лодочной станцией. Для активных прогулок взрослые и дети могут арендовать велосипеды, самокаты, а также закупленные в этом году электросамокаты.

Собеседник агентства уточнил, что протяженность велодорожек на набережной и в парке составляет порядка 4 километров. Для отдыхающих предусмотрены кафе, детские игровые и спортивные зоны.

В следующем году власти Солнечногорска планируют создать еще один пункт велопроката в городском парке.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что в этом году в регионе планируют организовать свыше 40 километров велодорожек.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие рассказывают слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога»: https://travel.riamo.ru/podkasty.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>