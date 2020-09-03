РИАМО - 3 сен. На территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он отметил, что ежегодно в программу ремонта включают треть дорог по просьбам жителей Подмосковья.
«За три года благодаря поддержке жителей отремонтировано 1,5 тысячи дорог, еще свыше 500 участков отремонтировали по карте «Убитых дорог», - добавил Алексей Гержик.
В этом ремонтном сезоне особое внимание было уделено подъездным дорогам к социальным объектам – медицинским, образовательным и спортивным учреждениям.
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