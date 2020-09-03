РИАМО - 3 сен. На территории Подмосковья отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В Московской области завершается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» - уже отремонтировано 99% от общего плана на год. Отремонтировано более 1,6 тысячи дорог, из них 380 — региональных (участков - ред.) и более 1,2 тысячи — муниципальных участков», - сказал Гержик.

Он отметил, что ежегодно в программу ремонта включают треть дорог по просьбам жителей Подмосковья.

«За три года благодаря поддержке жителей отремонтировано 1,5 тысячи дорог, еще свыше 500 участков отремонтировали по карте «Убитых дорог», - добавил Алексей Гержик.

В этом ремонтном сезоне особое внимание было уделено подъездным дорогам к социальным объектам – медицинским, образовательным и спортивным учреждениям. ​