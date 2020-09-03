РИАМО - 3 сен. В московском метро началась памятная акция «Синий платочек», посвященная женщинам, совершившим подвиг во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам в четверг основатель акции, депутат Мещанского района столицы Анна Данилова.

«Сегодня, в день окончания Второй мировой войны, мы проводим эту акцию совместно с Московским метрополитеном. Мы очень рады, что в метро поддержали нашу инициативу. Всего мы подготовили более 15 тысяч платочков, которые раздадим пассажирам», – сказала Данилова.

Получить платочек все желающие смогут на станциях, где расположены стойки «Живое общение», их в метрополитене 21.​

«Синий платочек» – акция, посвященная женщинам, совершившим трудовой подвиг во имя спасение родины во время Великой Отечественной войны, а также в тяжелые послевоенные годы. Цель акции – отдать дань памяти всем героическим женщинам того времени.