РИАМО - 3 сен. Московская область является лидером по переработке картофеля в России за первое полугодие 2020 года, общие мощности региона позволяют осуществлять переработку 170 тысяч тонн продукции в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«По итогам шести месяцев текущего года Подмосковье занимает первое место в стране по переработке картофеля с объемом более 64 тысяч тонн. Ближайший преследователь – Липецкая область с объемом переработки 27,7 тысячи тонн картофеля, по цифрам можно судить, как отстают от нас другие регионы», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В структуру рынка переработки входит приготовленный и консервированный картофель, резаный и замороженный, обжаренный или подсушенный. Картофель перерабатывается в крахмал, хлопья, гранулы, а также ломтики и чипсы.

«На территории Подмосковья осуществляют свою деятельность по переработке картофеля 14 основных предприятий различной организационно-правовой формы. Общие мощности позволяют осуществлять переработку 170 тысяч тонн продукции в год, и производить картофельные чипсы и картофельное пюре, а также различные полуфабрикаты из картофеля», – уточнил Разин.

Он подчеркнул, что на территории Московской области есть тенденция увеличения объемов переработки картофеля.