РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В четверг центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия, для жителей подготовили акцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 пройдет акция в поддержку Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В 14:00 - выставка детского рисунка», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram:​ https://www.instagram.com/cdb.brigantina/.