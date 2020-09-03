РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. В четверг центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия, для жителей подготовили акцию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«В 12:00 пройдет акция в поддержку Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В 14:00 - выставка детского рисунка», - говорится в сообщении.
Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/cdb.brigantina/.
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