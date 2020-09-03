РИАМО - 3 сен. Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельной аварии на Садовом кольце в Москве, сообщается на сайте kp.ru.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — заявил Ефремов в ходе заседания.

ДТП произошло 8 июня 2020 года. Ефремов на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автомобилем курьера Сергея Захарова. В результате аварии водитель фургона погиб.

Ранее Ефремов неоднократно заявлял, что не виновен в произошедшем и ссылался на потерю памяти.