РИАМО - 3 сен. Россияне смогут без ограничений выезжать за рубеж для ухода за родственниками, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее из-за пандемии Covid-19 россиянам доступен был только однократный выезд, теперь же это ограничение снято.

«Послабления вводятся и для иностранцев – они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких в России», – говорится в сообщении.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.