РИАМО - 3 сен. Воспитанники детского технопарка «Изобретариум», расположенного в подмосковном Реутове, благоустроили один из городских дворов в урбанистичном стиле будущего, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Выпускники архитектурной школы «про|странство», которая функционировала на базе технопарка «Изобретариум» в летний период, предложили идею благоустройства двора дома №8 на улице Ленина в Реутове. Вместе с жителями ребята оформили двор в совместно разработанном стиле», - говорится в сообщении.

Над созданием новой зоны работали 10 воспитанников архитектурной школы «про|странство».

«Нашей главной задачей было показать Реутов с новой стороны – создать современное, удобное, но в то же время атмосферное и уютное пространство. Дети воплотили свой проект в жизнь, показав себя настоящими архитекторами», - сказала директор «Изобретариума» Наталья Кивва.

Согласно творческому заданию, юные архитекторы должны были превратить типовой городской двор в современное урбанистическое пространство.

«Перед нами была поставлена задача благоустроить скучный, старый двор. Это ценное для города место. Нам бы не хотелось видеть здесь новую пластиковую игровую площадку. Это пространство можно оформить интереснее, сделать его современным и необычным, вдохнуть сюда жизнь. Думаю, нам удалось это сделать», - рассказал один из выпускников школы, работавшей на базе детского технопарка.

Кроме того, в процессе исследования дети совместно с кураторами проекта выяснили, что в четырехэтажном здании 1965 года постройки было первое поселение сотрудников АО «ВПК «НПО машиностроения», расположенного на территории Реутова. Долгое время здесь жил генеральный директор, генеральный конструктор Герберт Александрович Ефремов, руководивший оборонным предприятием с 1989 по 2007 годы.

Реутовский «Изобретариум» - это крупнейший детский технопарк в Московской области, где дети и подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование, робототехнику, физику, электронику, проводят исследования в физико-биологической лаборатории, погружаются в виртуальную реальность и изучают действующие системы энергоэффективных установок.