РИАМО - 3 сен. За две прошедшие недели согласовано предоставление 126 земельных участков для семей с тремя и более детьми в 15 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Общая площадь согласованных к передаче земель превысила 15 гектаров», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Администрации подготовили 25 земельных участков в Раменском городском округе, 21 земельный участок – в Орехово-Зуевском округе, 17 участков – в Истре, 16 участков – в Солнечногорске, 14 – в Наро-Фоминском округе, 12 – в Коломенском округе , 6 – в Зарайске, 5 – в Сергиево-Посадском округе, а также несколько участков в городских округах Талдом, Луховицы, Шатура, Лотошино, Дубна, Рузском и Волоколамском округах.

Кроме того, Минмособлимуществом утверждены схемы расположения 37 земельных участков для многодетных семей в городских округах Чехов, Одинцово и Волоколамский. После оформления участков администрации смогут предложить их семьям.