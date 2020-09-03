РИАМО - 3 сен. За прошедшие сутки в Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе достигло 264 374, сообщает столичный оперативный штаб.

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, за весь период пандемии в столице умерли 4857 человек.

Московские врачи за сутки вылечили 1157 Covid-пациентов, всего болезнь победили 217 899 человек.

В целом по России за сутки зафиксировали 4995 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 009 995 случаев инфицирования, скончались 17 528 пациентов, вылечились 826 935 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.