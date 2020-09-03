РИАМО - 3 сен. Известный шансонье Михаил Шуфутинский представил в Instagram новый короткий клип на знаменитую композицию «Третье сентября» и порадовал своих фанатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С третьим сентября», – обратился Шуфутинский к поклонникам, поздравив их с неофициальным праздником.

В клипе шансон-исполнитель перевернул страницу ежедневника с датой 3 сентября, а после этого сжег ее. На листе бумаги заметны слова: «взглянуть на твое фото» и «расстаться».

Шуфутинский играл на видео в бильярд и позировал за рулем машины. Припев популярной песни прозвучал в клипе в новой аранжировке.

Видео привело фанатов Шуфутинского в восторг. Они сообщили, что, благодаря артисту 3 сентября стало для них особенной датой.

Композиция «Третье сентября» была выпущена Шуфутинским впервые в 1993 году, она стала популярной в интернете благодаря мемам.​