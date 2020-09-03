РИАМО - 3 сен. В Музейно-выставочном центре подмосковного Реутова состоялось открытие художественной выставки, приуроченной к празднованию Дня города, на которой художники, скульпторы, фотографы и мастера прикладных искусств представили свои лучшие творения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка «Арт-Реутов», посвященная празднованию 80-летия города, которое отмечается во второе воскресенье сентября. В экспозиции собраны лучшие произведения живущих и работающих в Реутове художников, фотографов, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства», - сказала директор Музейно-выставочного центра Антонина Кошкина.

По ее словам, цель выставки – представление и поддержка современного отечественного искусства, открытие в городе значимой художественно-эстетической и культурно-досуговой площадки. Кошкина отметила, что на выставке представлено порядка 120 произведений как признанных мастеров, так и начинающих художников.

«Открытие выставки посетили почти 50 любителей художественного искусства. Для первых гостей художественного проекта была представлена концертная программа, в ходе которой выступили преподаватели музыкальной хоровой школы «Радуга», лауреаты международных конкурсов Анна Половинкина и Иван Шарап, а также солистка группы «Русален», лауреат международных конкурсов Екатерина Нистряну», - подытожила Кошкина.

Выставка продлится до 12 сентября 2020 года.