РИАМО - 3 сен. Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист собирается признать себя виновным по делу о смертельной аварии в центре Москвы, сообщает kp.ru.

«Я заслуженный артист народа, народ уже вынес свой приговор мне», - сказал Ефремов, обращаясь к Пашаеву.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Актеру грозит длительный тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее артист свою вину не признавал.