РИАМО - 3 сен. Новое голосование началось в проекте «Активный гражданин», в его рамках москвичи смогут выбрать любимые памятники культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники смогут выбрать до пяти вариантов ответа или предложить свой. Самые популярные объекты будут нанесены на интерактивную карту проекта.

«Проголосовать можно за усадьбу Воронцово, усадьбу Долгоруких-Шен во 2-м Сыромятническом переулке, усадьбу Валуево, музей-усадьбу «Остафьево», особняк Ольги Коробковой, музей-усадьбу «Люблино», усадьбу фон Рекк на Пятницкой улице, усадьбу Грачевка, усадьба Братцеву, городскую усадьбу Коптева-Мейендорф, музей-усадьбу «Кусково», жилой дом Боля-Гутхейля в Денежном переулке, усадьбу Михалково, усадьбу князей Голицыных и музей-усадьбу «Останкино», – уточняется в сообщении.

В Москве стремятся сохранить памятники культурного наследия в первозданном виде. На данный момент 94% усадеб и старинных зданий столицы находится в хорошем состоянии. С 2011 года по настоящее время в столице отреставрировали 1 493 объекта культурного наследия, на 69 из которых работы завершили в 2020 году.