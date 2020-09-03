РИАМО - 3 сен. С начала 2020 года подмосковная санитарная авиация выполнила 396 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и чрезвычайных ситуациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности медучреждений она (санитарная авиация – ред.) позволяет оперативно транспортировать в медорганизацию пациента, которому требуется экстренная медицинская помощь, даже в темное время суток», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В качестве санитарных используются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.

В областном Минздраве напомнили, что в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе ввели в эксплуатацию пять вертолетных площадок для санитарной авиации.