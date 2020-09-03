РИАМО - 3 сен. Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, 2 сентября 2020 года девочка 2009 года рождения во время нахождения на водной горке получила травму позвоночника, после чего доставлена в медицинское учреждение», – уточняется в сообщении.

При проведении проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.