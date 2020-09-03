РИАМО - 3 сен. Новый этап программы «Миллион призов» начался для жителей столичных районов Марьино и Бабушкинский: они смогут использовать выигрыши как бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, оплачивать городские сервисы и направлять на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К 31 августа москвичи пожертвовали на благотворительность почти 36 миллионов баллов, полученных по программе «Миллион призов». Один балл равен одному рублю. Указанные средства перечислены в 13 благотворительных фондов, которые оказывают поддержку маломобильным людям, пациентам с редкими заболеваниями и помощь бездомным животным», – уточняется в сообщении.

Чаще всего жители Москвы передают баллы международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». К 31 августа москвичи активировали свыше 7,9 тысячи сертификатов на тысячу баллов, чтобы осуществить поддержку фонда. Данная сумма эквивалента почти восьми миллионам рублей.

Чуть меньше средств москвичи перечислили благотворительному фонду помощи бездомным животным «Котодетки», который получил свыше 6,9 миллиона рублей. Более трех миллионов рублей жители столицы направили в фонд помощи бездомным животным «Ника».

Присоединиться к проекту «Миллион призов» могут жители города, принявшие участие в выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников электронного голосования.