РИАМО - 3 сен. Московское областное УФАС России выявило нарушение порядка проведения электронного аукциона на ремонт полов в детском саду №3 «Звездочка» в Талдоме, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

УФАС рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3 «Звездочка» и муниципального казенного учреждения «Центр управления закупками» Талдомского округа.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», – уточняется в сообщении.

По итогам рассмотрения материалов подмосковное УФАС сделало вывод о неправомерности действий учреждений и признало жалобу предпринимателя обоснованной. Организаторам торгов выдали предписание об устранении допущенных нарушений.