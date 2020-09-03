РИАМО - 3 сен. УФАС России по Подмосковью оштрафовало ООО «Языковые Инновации» (онлайн-школа английского языка «SkyEng») на 110 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на мобильный телефон заявителя рекламного звонка с рекламой услуг онлайн школы английского языка «SkyEng» с признаками нарушения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а именно распространение рекламы без предварительного согласия абонента на получение им рекламы от общества», – уточняется в сообщении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «Языковые Инновации», установлено, что у онлайн-школы нет предварительного согласия заявителя на распространении на его абонентский номер рекламы по сетям электросвязи.

После рассмотрения указанных материалов московское областное УФАС России признало виновным ООО «Языковые Инновации» в нарушении закона о рекламе. На онлайн-школу был наложен штраф в размере 110 тысяч рублей.