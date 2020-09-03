РИАМО - 3 сен. Здание порта пяти морей и латунные модели восьми шлюзов появятся на набережной столичного парка Северного речного вокзала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одной из изюминок обновленной набережной станет ручей, имитирующий канал имени Москвы. На всем его протяжении, а это порядка 400 метров, будут размещены уменьшенные копии существующих на канале шлюзов», - говорится в сообщении.

При создании копий шлюзов по уникальному проекту используют латунь, так как она устойчива к коррозии и повреждениям. Во время проектирования трехмерные модели шлюзов были созданы в специальной программе. Затем они делились на объекты в 2D, а потом эти плоские части раскладывали на листы латуни и нарезали детали.

Во время создания деталей специалисты стараются как можно тщательней скопировать особенности всех элементов строений, таких как окна, светильники, балюстрады и так далее. При создании деталей их модели формируют из пластилина, после чего снимают с него форму и делают модель из воска и заливают ее формомассой. После того, как она затвердела, ее используют для отлива металлической детали.

В ходе благоустройства парка Северного речного вокзала площадь работ составит 49 гектаров. ​