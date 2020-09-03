РИАМО - 3 сен. Все счета в разделе «Мои платежи» в приложении «Моя Москва» поделили на разные категории, что сделает их оплату более удобной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря новым фильтрам, которые появились в разделе «Мои платежи», жителям станет удобнее просматривать в приложении выставленные начисления. Если ранее счета отображались одним списком, то теперь находить их можно по конкретным категориям», - говорится в сообщении.

Так, в разделе «ЖКХ» пользователь найдет все начисления за жилищно-коммунальные услуги. Или, например, в графе «Дети» отображаются счета за оплату услуг по образованию. Кроме того, теперь отдельно показаны требующие оплаты штрафы, судебные задолженности и так далее.

Приложение «Моя Москва» работает на информации, которую оставляют пользователи на портале mos.ru. В 2020 году через приложение прошло свыше 195 тысяч транзакций. Всего его скачали больше одного миллиона раз. В настоящее время обновленный раздел «Мои платежи» действует для владельцев смартфонов на базе iOS. Для Android он также будет доступен в ближайшее время. ​