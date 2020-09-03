РИАМО - 3 сен. Представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение премии «Прорыв года» до 30 октября, предприниматели будут состязаться в 10 номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы заинтересованы дать возможность проявить себя <…> максимальному количеству конкурсантов, поэтому было принято решение дополнительно продлить прием заявок», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, некоторые предприниматели даже в условиях кризиса в период пандемии смогли показать хорошие результаты в работе. Кроме того, части из них требуется дополнительное время, чтобы выйти на желаемый уровень доходов.

Фурсин также добавил, что среди 10 предложенных для участия номинаций самыми популярными стали «Стартап года» и «Креативный предприниматель года». Всего на участие в конкурсе зарегистрировались пять тысяч претендентов.

В качестве приза предпринимателям обеспечат рекламу на улицах города, радио и телевидении, а также помогут в digital-продвижении. К каждому из победителей применят индивидуальный подход. Подробности участия в премии можно найти на сайте pg.moscow. ​