РИАМО - 3 сен. Около 5,5 тысяч москвичей прошли медицинское обследование в диагностических комплексах, открытых в городских центрах госуслуг месяц назад, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний, ведь это основа эффективного лечения. Именно поэтому 3 августа в рамках программы «Здоровая Москва» мы открыли для горожан современные диагностические комплексы в 10 центрах «Мои документы», — сказала Ракова.

В диагностических комплексах можно определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом и артериальное давление, сделать анализ выдыхаемого воздуха, измерить пульс и узнать, насколько ритмично бьется сердце. Пройти проверку горожанам помогает консультант по здоровому образу жизни.

Результаты обследования доступны в электронной медкарте москвича, также их можно получить по почте и в распечатанном виде. Если показатели не соответствуют норме, то следует пройти консультацию у специалиста.

Районные центры «Мои документы» работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.