РИАМО - 3 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения России с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщается на сайте федерального правительства.

Рейсы в Каир будут совершаться три раза в неделю, в Дубай – два раза в неделю, на Мальдивы – два раза в неделю.

«Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих», — добавляется на сайте.​

Оперативный штаб продолжает отслеживать ситуацию с пандемией коронавируса и работать над расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, 15 августа — со Швейцарией, но выехать туда смогут только те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Ранее рейсы в Швейцарию выполнялись раз в неделю.

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3 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.