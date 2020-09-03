РИАМО - 3 сен. В Москве за прошедшие сутки выздоровели 1157 Covid-пациентов, за весь период пандемии столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 217,8 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 217 899», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия Covid-19 у пациента врач проводит специальные исследования. При выписке те, кто должен оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы. Потенциальные доноры должны быть старше 18 лет, у них не должно быть ВИЧ, гепатитов В и С.

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3 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 995 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 690.

- Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.