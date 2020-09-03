РИАМО - 3 сен. В подмосковном Клину перед судом предстанет ранее судимый 24-летний житель Калужской области, которого обвиняют в организации лаборатории по производству мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В январе в помещении, которое арендовал подозреваемый, были найдены емкости с веществом белого цвета, а также канистры с реактивами и мешки с гранулами. Изъятые вещества оказались мефедроном и его прекурсором общей массой более 20 килограммов.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленник в сентябре 2019 года арендовал земельный участок, расположенный недалеко от деревни Николаевка, где оборудовал хозяйственное помещение под лабораторию по производству мефедрона», - сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчина закупил необходимые ингредиенты для создания наркотика, а также обзавелся средствами защиты органов дыхания и рук от химических ожогов. В нарколаборатории он установил камеру наружного видеонаблюдения, системы освещения и обогрева.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228.1 и 228.3 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

«В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено в суд», – добавила Петрова.