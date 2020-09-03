РИАМО - 3 сен. В 2020 году количество котировочных сессий, опубликованных на портале поставщиков, на 20,5% превышает показатели такого же периода 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, данные показывают, что заказчики активно пользуются инструментом котировочных сессий. Кроме того, статистика говорит о высокой конкуренции при их проведении.

«С января по август включительно на платформе опубликовано 93,1 тысячи котировочных сессий общим объемом 10,6 миллиарда рублей, что на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что в 2019 году за тот же период опубликовали 74,5 тысячи котировочных сессий на сумму 7,4 миллиарда рублей. В настоящее время среднее число предпринимателей – участников сессий – достигает семи человек.

По просьбам предпринимателей сервис дополнили возможностью по автоматическому заполнению заявок, а также функцией по распределению итоговой стоимости продукции. Это делает портал более удобным и оперативным при использовании. В настоящее время рассматривается возможность по настройке публикаций закупок на оказание услуг в формате трехчасовых котировочных сессий. ​