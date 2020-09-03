РИАМО - 3 сен. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию на Варшавском шоссе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Огонь вспыхнул вечером 2 сентября по адресу: Варшавское шоссе, дом 170А. В пристройке загорелся деревянный обрешетник кровли.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — отмечается в материале.

Пожар потушили в 23:32. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.