РИАМО - 3 сен. В сентябре запланирован тестовый запуск сервиса на портале mos.ru, с помощью которого жители столицы смогут поддержать некоммерческие организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В перечень НКО, чьи проекты требуют продвижения и поддержки, войдут свыше трех тысяч самых разных крупных и малых объединений, фондов и других благотворительных организаций.

«Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

С помощью сервиса жители столицы смогут не только перевести благотворительный взнос на те или иные социальные проекты, но и быть уверенными в том, что денежные средства дошли до адресата.

Узнать о работе новой платформы и о том, как попасть в список НКО, можно на портале «Душевная Москва» (https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/). В настоящее время идет доработка разных элементов сервиса, которому не будет аналогов в мире.

Идея по созданию сервиса была озвучена во время встречи мэра Москвы Сергея Собянина с волонтерским сообществом.