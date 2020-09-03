РИАМО - 3 сен. Столичный Дворец бракосочетания №4 преобразится в рамках капитального ремонта, строительно-монтажные работы на объекте уже стартовали, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Дворец бракосочетания №4 самый большой в столице. <…> После капитального ремонта здесь будет еще комфортнее, и торжественные свадебные церемонии станут более запоминающимися и красочными», — сказала Ракова.

В связи с тем, что в отделе ЗАГС хранится архив актов, по которым совершаются юридически значимые действия, капремонт в здании проведут в два этапа. В настоящее время в Дворце бракосочетания №4 прекратили прием заявлений на торжественную регистрацию брака, остальные услуги доступны.

В ходе ремонта в здании отреставрируют широкую лестницу, люстру в зале торжественных регистраций и колонны из натурального камня. Строители поменяют инженерные системы, кровельные покрытия, улучшат отделку внутренних помещений и утеплят фасад.

Кроме того, в Дворце бракосочетания проведут перепланировку помещений и обустройство доступной среды для маломобильных граждан. В здании также установят камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку.

Дворец бракосочетания №4 был образован в 1981 году. Он занимает два этажа общей площадью около 2,5 тысяч квадратных метров.