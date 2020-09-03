РИАМО - 3 сен. Столичные ресурсоснабжающие компании создали необходимые резервы топлива и мощностей для стабильного обеспечения потребителей в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%», - сказал Бирюков.

По его словам, данные резервы позволят обеспечить потребности развития городской инфраструктуры.

Бирюков добавил, что уже десятый год подряд Москва проводит без аварийных отключений потребителей. Несмотря на это, город сформировал запас резервного топлива: 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива.

«Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток», - уточнил заммэра.

Он отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения потребителей и оперативного реагирования на нештатные ситуации в отопительный период в Москве подготовлено около 1,5 тысяч аварийных бригад, укомплектованных необходимой техникой.