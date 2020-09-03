РИАМО - 3 сен. За два года столичные археологи восстановили 20 старинных горшков, мисок и других сосудов, найденных во время раскопок на Большой Ордынке и в Кадашевском тупике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, сразу после обнаружения реликвии из керамики детально группируют по видам изделия, после чего подбирают осколки этих предметов для последующей реставрации.

«Постепенно путем тщательного подбора и аккуратной склейки разбитая когда-то посуда практически полностью воссоздается вновь», - сказал Емельянов.

Всего с 2015 по 2017 годы археологи обнаружили свыше 20 тысяч фрагментов кухонной и столовой керамической посуды XVI-XIX веков на Большой Ордынке и в Кадашевском тупике. За два года работы восстановлено 20 изделий. В том числе чернолощеный кувшин XVI века и сосуд XVII века для хранения зерна из редкой белой глины.

В дальнейшем воссозданные артефакты попадут на выставку в один из московских музеев.