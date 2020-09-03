РИАМО - 3 сен. Россия заняла 23 строчку в рейтинге качества бизнес-элиты, составленном швейцарским университетом Санкт-Галлена и Московской школой управления «Сколково», сообщает Газета.ru.

Всего в рейтинговую таблицу включили 32 страны. В топ-3 вошли Сингапур (индекс – 68,5), Швейцария (индекс – 64,9) и Германия (индекс – 64,2).

«Индекс качества элиты в России составил 48,9. Аналогичный показатель зафиксирован у южноафриканской Ботсваны», — отмечается в материале.

При составлении рейтинга учитывались четыре основных показателя. Эксперты подчеркнули, что Россия продемонстрировала большой разброс результатов по разным показателям. Так, страна получила высокие баллы по макроэкономической политике и низкие - по компонентам, связанным с регуляторной политикой.