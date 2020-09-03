РИАМО - 3 сен. В этом году более 75,5 тысяч жителей столицы воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru, всего с 2019 года инструкцию открыли свыше 106 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-инструкция «Переезд по программе реновации» — <...> это персонализированный помощник, который не просто предоставляет инструкцию, но и делает ее актуальной для конкретной жизненной ситуации», - сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Москвичи, которые живут в старых пятиэтажках, вошедших в программу реновации, могут узнать с помощью сервиса, как получить ключи от новой квартиры. Кроме того, в инструкции прописан порядок действий необходимый для докупки жилья большей площади. Чтобы сделать сервис удобнее, на его странице разместили необходимые ссылки на онлайн-услуги, которые могут потребоваться в процессе.

Инструкция «Переезд по программе реновации» в разделе «Жилье, ЖКУ, двор» на портале mos.ru была признана популярным российским сервисом на рынке недвижимости в феврале 2020 года.