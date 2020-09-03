РИАМО - 3 сен. В Москве за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб столицы.

За весь период пандемии жертвами Covid-19 в Москве стали 4857 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в сообщении.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах необходимо носить маску.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в столице умерли 13 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 857 человека с Covid-19.