РИАМО - 3 сен. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться между 20 и 22 градусами тепла, в Московской области ожидается от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Ветер будет дуть восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - около 45%.