РИАМО - 3 сен. В четверг свое 90-летие отмечает один из легендарных начальников уголовного розыска министерства внутренних дел СССР, почетный гражданин Московской области Иван Шилов.

Шилов прошел путь от рядового сотрудника уголовного розыска до первого заместителя министра внутренних дел СССР и первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. В 2003 году он возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Более двух десятков лет Шилов проработал на различных руководящих должностях в Московской области.

Иван Шилов родился 3 сентября 1930 года в селе Острог Яшкинского района Кемеровской области. Окончил Калининградское военное училище МГБ-МВД СССР в 1953 году, Высшую школу МВД в 1961 году, Высшую школу министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 году.

Трудовую деятельность начал оперуполномоченным в отделе уголовного розыска МВД города Советская Гавань Хабаровского края в 1953 году, где проработал шесть лет. С 1961 по 1978 годы работал на руководящих должностях в управлении внутренних дел Кемеровского горисполкома по оперативной работе. С 1978 по 1979 годы был главным инспектором МВД СССР.

С 1979 по 1983 годы Шилов занимал пост начальника УВД Приморского крайисполкома. С 1983 по 1985 годы - начальника Главного управления уголовного розыска МВД СССР, был членом коллегии МВД СССР.

С 1985 по 1988 годы был начальником ГУВД Московского облисполкома. С 1988 по 1991 годы – заместителем министра внутренних дел СССР, затем – первым заместителем министра внутренних дел СССР. В 1992 году стал первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации (был отправлен в отставку по выслуге лет).

С 1992 по 2004 годы Шилов работал на руководящих должностях в правительстве Московской области, был начальником Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра.

С 2004 по 2010 годы Шилов был советником губернатора Московской области. С 2007 года по настоящее время – помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член коллегии МВД России.

Шилов награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степеней, 36 медалями. Является заслуженным работником МВД СССР.

Постановлением губернатора Подмосковья от 2 сентября 2010 года Шилову было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».