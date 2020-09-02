РИАМО - 2 сен. IV международный фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-опера – 2020» состоится в Коломенском городском округе 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Здесь (на фестивале - ред.) каждый сможет на один день оказаться в том времени, когда в Шкинь, в свое имение, приезжала отдохнуть семья Бибиковых, в честь которых сейчас установлен обелиск, и устраивала щедрое гулянье для гостей и жителей. Уже давно время растворило стены усадьбы Бибиковых, оставив нам только одно здание, где они когда-то могли бы быть откровенны и сокровенны. Это Свято-Духовской храм», — говорится в сообщении.

Храм станет основным акцентом в художественном оформлении мероприятия. Сценическая площадка в виде открытой ротонды в стиле классицизма, расположенная у подножия храма, дополнит архитектурно-исторический ансамбль и станет местом встречи с искусством.

В рамках фестиваля состоится концерт духовной музыки в Свято-Духовском храме. На фестивале также выступят Московский синодальный хор, российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», московский государственный академический театр танца «Гжель», Государственный академический народный хор имени Пятницкого, группа «Терем квартет», музыкант Виктор Зинчук, WonderBand Acapella, испанский проект «Фламенкура», «Испанская сюита».

В программе «Звуки романса» прозвучат как старинные классические романсы, так и романсы, написанные уже в ХХ веке. В этой программе выступят Методие Бужор, Антон Макарский, Нина Шацкая.

Завершится фестиваль фейерверком.