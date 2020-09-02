РИАМО - 2 сен. Количество обращений к детскому омбудсмену в Подмосковье увеличилось на 16% за восемь месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«С начала года ко мне поступило 1403 обращения от жителей области. Это почти на 16% больше, чем за тот же период прошлого года (1214 обращений). Значительно увеличилось и количество телефонных консультаций – с 1131 за весь прошлый год до 1429 только за восемь месяцев этого года», – сказал уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Наиболее частыми темами для обращений стали вопросы, связанные с назначением всевозможных социальных выплат, пособий и получением образования.

Также Мишонова сообщила, что за три летних месяца 2020 года к ней поступило 658 обращений, а еще дано 563 консультации.