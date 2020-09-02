РИАМО - 2 сен. Осенью этого года планируется принять решение по по восстановлению прав граждан в жилом комплексе «Лесная сказка» на территории Ногинска, говорится в сообщении пресс-службы фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Застройщик ООО «Диострой-Инвест» не закончил строительство последнего корпуса в ЖК «Лесная сказка» в Ногинске. С 2018 года объект находится в стадии приостановки строительства. Правительство Подмосковья признало жилой комплекс проблемным и направило соответствующее обращение в федеральной Фонд защиты прав дольщиков.

«Застройщик не смог завершить строительство последнего корпуса и пристроенного магазина, в результате на объекте осталось 28 пострадавших граждан, которые приобрели квартиры. Строительная готовность по дому высокая», – сказал директор Фонда дольщиков Подмосковья Виталий Донченко в ходе совещания в Ногинске.

Сейчас застройщик признан банкротом. По объекту собирается документация конкурсным управляющим. Осенью примут решение по недостроенному корпусу в рамках Наблюдательного совета федерального фонда.