РИАМО - 2 сен. В Солнечногорске следователи проводят проверку после появления в эфире федерального канала информации об организации незаконной свалки строительного мусора около мемориала, установленного на братской могиле советских воинов в деревне Носово, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следователи во время проведения проверки осмотрят указанный участок земли. Кроме того, администрации городского округа Солнечногорск направили запрос о получении документации о собственниках земельного участка и лицах, ответственных за его использование.

«Будут проверены все обстоятельства, изложенные в публикации», – уточняется в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.