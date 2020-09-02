РИАМО - 2 сен. В столице стартует проект «Москва инноваций - 2050», горожане смогут прослушать истории о том, как инновации и технологии изменят город, авторами станут известные и начинающие писатели и блогеры, в том числе Ник Перумов и Олег Рой, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Проект запустили «Цифровое деловое пространство» и издательская платформа «ЛитРес: Самиздат». С 5 сентября горожане смогут воспользоваться интерактивной картой и осмотреть самые значимые места столицы, переместившись на 30 лет вперед.

«Пользователям сайта будут доступны художественные истории, действие которых происходит в значимых местах столицы, в том числе на Красной площади, в Третьяковской галерее, Московском зоопарке, на Центральном московском ипподроме. Работы, опубликованные на портале, войдут в печатный сборник, презентация которого состоится на Московской международной книжной ярмарке», — сказал руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В День города на сайте проекта появится 20 рассказов о будущем в аудиоформате.

«Для всех желающих на лендинге будут доступны аудиоверсии этих рассказов, созданные силами нашей студии звукозаписи и проектом «ЛитРес: Чтец», в котором каждый желающий может «подарить» свой голос книге», — отметил руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.