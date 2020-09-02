РИАМО - 2 сен. Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики Василия Буханкова, который более десяти лет назад убил троих человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«23 июля 2007 года Буханков, находясь на Крюковской площади города Зеленограда, действуя в интересах организованной преступной группировки, расстрелял из пистолета-пулемета «Скорпион» 43-летнего предпринимателя и его 34-летнего охранника, которые от полученных ранений скончались», – уточняется в сообщении.

В январе 2008 года осужденный, желая убить владельца автомойки на территории городского округа Солнечногорск, расстрелял из автомата автомобиль предпринимателя. Но за рулем машины был 22-летний менеджер мойки, который от полученных ранений скончался на месте преступления.

С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры Москвы суд приговорил Буханкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего на общую сумму 5 миллионов рублей.