РИАМО - 2 сен. По предложениям жителей в столице до конца 2020 года создадут еще около 80 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, оборудование переходов является самым популярным запросом жителей, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Москвичи также обращались в департамент с просьбой изменить режим работы коммунальной техники в часы пик. Это предложение было перенаправлено в столичный департамент ЖКХ. Свыше 30 проектов удалось реализовать практически сразу.

«Сейчас в работе департамента 752 предложения. На каждое из них свои подробные заключения дали специалисты ЦОДД, городского института «МосТрансПроект» и департамента транспорта, а сейчас я сам их все анализирую, чтобы затем отдать в работу по проектированию и реализации», - написал Ликсутов на едином транспортном портале Москвы.

Больше половины предложений находится в активной фазе. Специалисты проводят моделирование, чтобы понять, как решение повлияет на всех участников дорожного движения и как изменится жизнь тех, кто живет вблизи этих мест.

Например, сейчас изучают обустройство пешеходных переходов у станции метро «Октябрьское поле» и у станции метро «Текстильщики» , подсчитывают пешеходные потоки в Ховрине, а также возле парка Левобережный на севере Москвы. Другая часть предложений находится в стадии проектирования и изучения.

«То есть мы анализируем, готовим проекты организации дорожного движения, по которым потом будет нанесена разметка, установлены знаки, обустроены тротуары. Все адреса можно посмотреть на специально созданной странице проекта в разделе «Запланировано к реализации», - подчеркнул Ликсутов.

По его словам, самый популярный запрос жителей — это пешеходные переходы, их оборудование и удобство. Таким образом, до конца года появится еще около 80 регулируемых и нерегулируемых переходов.

Приоритеты отдают обустройству наземных переходов, удобных для маломобильных горожан, в том числе пожилых, беременных и мам с колясками, и детей, которые уже ходят в школу.

Кроме того, в ближайшие 4 месяца запланировано обустройство 25 улиц в Басманном, Ховрино, Бескудниково и других районах столицы. Также по просьбам москвичей появятся новые тротуары возле торговых объектов на улице Ладожской, улице Тарутинской, улице Академика Флерова, улице 800-летия Москвы и других.

Также в департаменте прорабатывают несколько обращений, касающихся дополнительных ночных маршрутов наземного городского транспорта. Самыми популярными районами оказались Митино и Тушино.