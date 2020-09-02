РИАМО - 2 сен. В подмосковном Клину проходит второй областной фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах среди граждан пожилого возраста «Серебряные виртуозы», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Участие в фестивале принимают более 400 жителей региона «серебряного» возраста. Все они были определены заранее - во всех муниципальных образованиях проходили отборочные этапы. Победителей фестиваля ожидает награждение и памятные подарки.

«Наш подмосковный фестиваль – это площадка для новых знакомств, возможность проявить свой талант, принять участие в мастер-классах, а также освоить для себя новый вид творчества. Мы ждем всех участников проекта «Активное долголетие» в наших клубах. Все подробности о проекте можно узнать на портале dolgoletie.mosreg.ru», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Фестиваль проходит на открытом воздухе. На территории городского парка развернулись интерактивные творческие и музыкальные площадки, а также мастер-классы по йоге и скандинавской ходьбе.