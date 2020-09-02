РИАМО - 2 сен. Пруд Заболотье, который находится в поселке Северный в Москве, будет капитально отремонтирован, на данный момент там проводятся откачка воды и устройство подъездных дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Специалисты ГУП «Мосводосток» очистят ложе пруда от иловых отложений, отремонтируют береговые укрепления, деревянные настилы и лестницы, а также проведут благоустройство территории вокруг водоема», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы на территории пруда, которая имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, планируется завершить в декабре 2020 года.

Сотрудники «Мосводостока» долго проводили мониторинг пруда. Им удалось выявить дефекты, мешающие водоему функционировать в полном объеме. Акватория пруда заросла зелеными водорослями, поэтому в теплую погоду пруд цветет, распространяется неприятный запах, заиливается дно.