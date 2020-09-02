РИАМО - 2 сен. За прошедшую неделю предоставлена отсрочка арендных платежей по имуществу в Московской области еще по 29 договорам на 35 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Отсрочка была оформлена арендаторами муниципальной собственности и неразграниченной земли в девяти городских округах Подмосковья», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова добавила, что отсрочка предоставлена арендаторам в Дмитровском округе по восьми договорам аренды, в Химках – по семи договорам, в Красногорске – по шести договорам, по двум договорам - в Ступине и Электростали, по одному договору - в Балашихе, Домодедове, Одинцове и Орехово-Зуеве.

Она уточнила, что общая сумма арендных платежей, которую арендаторы смогут погасить в следующие два года, превысила 223 миллиона рублей.

Такая мера поддержки действует с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погасить отсрочку можно равными частями в 2021-2022 годах.

С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составила 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.

Подача заявлений на отсрочку платежей осуществляется через портал РПГУ.